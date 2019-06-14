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Новости » Политика 14 июня, 2019, 14:00
Михеил Саакашвили встал на учет в военкомате

Лидер партии Рух новых сил Михеил Саакашвили встал на учет в военкомате Святошинского района Киева.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Прошел медицинскую комиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину», – написал Саакашвили.

 

Накануне Саакашвили объявила первую пятерку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду.

В нее вошли: сам Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гросмейстерка Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.

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армияКиевпарламентские выборыМихаил СаакашвилиРух новых силновости Украиныновости политики
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2019-06-14 15:50 :17