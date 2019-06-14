Музеи должны найти свою нишу и научиться продавать эмоции, – Владимир Квурт

Музеи должны найти свою нишу, не быть отстраненными от своей целевой аудитории и научиться зарабатывать на количестве событий, которые посещают люди.

На этом лидер ОО «Великий Львів» Владимир Квурт акцентировал в эфире радио «Львівська хвиля».

Владимир Квурт заметил, что город рассматривает музеи, как осложнение, так как это лишь расходы – из продажи входных билетов содержание этих зданий не оплатишь.

«Музеи должны найти свою нишу и научиться зарабатывать на количестве событий, которые посещают люди, – так, как это делается на популярных львовских фестивалях. Музеям важно не быть отстраненными от своей целевой аудитории», – сказал Владимир Квурт.

Он отметил, что людям, которые родились во Львове, очень повезло с культурной, архитектурной, музыкальной средой, и они имеют возможность культурно развиваться. По его словам, посещение музеев или Оперного театра должно стать модным среди молодежи и подростков, но музеи часто выглядят мертвыми и неинтересными. Кроме того, существует слишком большая конкуренция с ютубом, социальными сетями и т.д., отметил Владимир Квурт.

«Музеям стоит учиться продавать эмоции. На примере музея Франко, который стал совсем другим, – там устраивают вечеринки, теперь туда хотят идти люди», – рассказал он.

Общественный деятель, писательница, автор многих культурных проектов Ирина Магдыш отметила, что город имеет стратегию развития культуры и туризма, а музеи играют там одну из важнейших ролей. Однако Владимир Квурт ответил, что сами музеи об этом не знают.

«Определенные программы, посещение музеев, театров или просто открытый урок на улицах города способны сделать ребенка носителем информации о родном городе», – акцентировал он.

Как сообщалось, ранее лидер ОО «Великий Львів» Владимир Квурт заявлял, что Львову нужна современная спортивная инфраструктура – в школах города необходимо создавать секции игровых видов спорта, а в каждом микрорайоне для жителей должен работать бассейн.

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