Массовое отравление во львовском ресторане: у пострадавших обнаружили сальмонеллу и кишечную палочку

По результатам анализов, предварительной причиной массового отравления гостей во львовском ресторане «Червона Рута» стала сальмонелла и кишечная палочка. Также в трех образцах обнаружили золотистый стафилококк.

Об этом сообщает Львовский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины.

«Количество заболевших лиц увеличилось до 59, из которых 8 это дети, в стационарах находится 46 человек, из них 7 детей. Выписаны 7 человек, из них 1 ребенок, на амбулаторном лечении 6 человек. Диагноз при обращении за медицинской помощью: острая кишечная инфекция», – говорится в сообщении.

Также специалистами Львовского городского и Яворовского районного отдела при сборе епиданамнеза у больных выяснено, что 08.06.2019 г. происходили в ресторане «Червона Рута» в г. Львове три празднования. Свадьба, на которой присутствовало 100 человек, из них заболело – 54, также 09.06.2019 г. на 2-х других мероприятиях присутствовали 32 человека, из которых заболело – 5 человек.

Кроме того, по результатам лабораторных исследований проведенных бактериологической лабораторией отобранных во время возникновения вспышки в ресторане « Червона рута» ул. Хуторивка, 26 г. Львов из 21 отобранной пробы пищевых продуктов:

в 5-ти образцах высеяна Salmonella enterіtіdіs (рулет куриный, печень куриная, соус горчичный,шашлык (свиной, рыба фаршированная).

в 16-х образцах высеяна бактерия группы кишечной палочки (рулет куриный, пирожное морковно-имбирное, печень куриная жареная, курица жареная, паштет куриный, майонез собственного производства, соус горчичный), (шашлык свиной, рыба фаршированная, печень тушеная с яблоком, голубцы с мясом и рисом, шампиньоны фаршированные, утка фаршированная, баклажанные рулеты, печеночные рулеты, печень тушеная)

Результаты обследованных официантов ресторана: в 3-х образцах от 2-х человек выявлено St aureus

«С целью установления факторов передачи и источника вероятного инфицирования специалистами Львовского городского отдела ГУ «Львовский ОЛЦ МЗ Украины» продолжается эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования», – добавили в ведомстве.

Напомним, во Львове закрыли ресторан «Червона Рута», в котором отравились 45 человек, которые пришли на свадьбу.

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