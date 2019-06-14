Львовянин Тарас Козак стал новым владельцем телеканала ZИК и создает медиахолдинг «НОВОСТИ»

14 июня 2019 года украинский политик Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний «Мост ТВ» и «ТРК «Новые коммуникации». Таким образом, в медиаактивы Козака теперь 3 канала: «112 Украина», NewsOne и ZИК.

Бывшие владельцы телеканала ZИК, семья Дыминских:

«Мы выражаем искреннюю благодарность коллективу телеканала, желаем удачи Тарасу Козаку и ZИК. Уверены, что канал получит новое и качественное развитие».

Владелец медиахолдинга «НОВОСТИ» ТАРАС КОЗАК:

«Украинский телезритель глубоко политизирован, требовательный зритель. Зритель, к которому необходимо относиться с большим уважением. Для меня приобретение телеканала ZИК – это осмысленный и прагматичный шаг. Информационное вещание в Украине на сегодня опережает многие мировые крупных каналов по своей мобильности, интереса аудитории, изображении. Получив ZИК, я смогу построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов – делает их менее затратными, и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг «НОВОСТИ». Именно для его развития и управления я пригласил одного из сильнейших медиа продюсеров страны – Алексея Семенова».

Генеральный продюсер медиахолдинга «НОВОСТИ» АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВ:

«Для меня деловое предложение Тараса Романовича – большая честь. 5 лет назад я с командой строил «112 Украина», затем – проводил re-branding канала Newsone. Большинство из сотрудников этих каналов для меня – близкие и родные люди. И я, знаете, очень рад вернуться к ним. Надеюсь, и для них это не будет разочарованием. Сейчас я работаю над концепцией перезапуска канала ZИК, и буду очень счастлив от будущего сотрудничества. Ведь много ведущих и сотрудников ZИК – мои коллеги по предыдущим каналам. И мы с ними на одной эмоциональной волне. «Объединение ради Украины» – вот основной месседж концепции канала. И мы постараемся наполнить его этими прекрасными чувствами – любовью и заботой о всех людях великой страны».

Пресс-служба медиахолдинга «НОВОСТИ»

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