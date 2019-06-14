Конституционный Суд обнародовал решение относительно НКРЕКУ

Конституционный Суд обнародовал решение о неконституционности создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд решил, что НКРЕКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.

Ранее об этом решении сообщалось неофициально.

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