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Новости » Экономика 14 июня, 2019, 17:18
Конституционный Суд обнародовал решение относительно НКРЕКУ

Конституционный Суд обнародовал решение о неконституционности создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд решил, что НКРЕКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.

Ранее об этом решении сообщалось неофициально.
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2019-06-14 19:13 :11