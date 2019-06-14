Климкин опроверг свою «отправку» послом в США и пообещал тоже никого никуда не посылать

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о том, что вскоре будет назначен послом Украины в США.

Об этом Климкин написал на своей странице в Твиттер в пятницу.

«Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто меня никуда не будет посылать. Я тоже, как человек вежливый и воспитанный, постараюсь никого никуда не посылать», – отметил Климкин.

Говорят, кто-то пытается направить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не посылать. Я тоже, как человек вежливый и воспитанный, постараюсь никого никуда не посылать😂 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 июня 2019 г.

Ранее в этот день СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах распространили информацию о том, что оставив пост главы МИД Климкин станет послом Украины в США.

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