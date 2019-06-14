live
Aнонси
Перша передача: Mazda CX-5, 15.06.19 о 10:00
Перша передача: Mazda CX-5, 15.06.19 о 10:00
15 июня, суббота
Анонс програми Деталі 15.06.19
Анонс програми Деталі 15.06.19
15 июня, суббота
Анонс програми Злий дім за 15.06.19
Анонс програми Злий дім за 15.06.19
15 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 14 июня, 2019, 23:35
Климкин опроверг свою «отправку» послом в США и пообещал тоже никого никуда не посылать

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о том, что вскоре будет назначен послом Украины в США.

Об этом Климкин написал на своей странице в Твиттер в пятницу.

«Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто меня никуда не будет посылать. Я тоже, как человек вежливый и воспитанный, постараюсь никого никуда не посылать», – отметил Климкин.

Ранее в этот день СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах распространили информацию о том, что оставив пост главы МИД Климкин станет послом Украины в США.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
МИДПавел Климкинпосолновости Украиныновости политикиСША
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-15 00:52 :23