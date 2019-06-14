Кадровый вакуум: Найем советует Зеленскому начать поиск позитивных кадров из «системы»

Команда Президента Владимира Зеленского, несмотря на «кадровый вакуум», сознательно отталкивает людей, которые находились на различных должностях при прежней власти, таким образом пытаясь отрезать от себя весь негатив. Однако следует начать поиск позитивных кадров в системе.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (внефракционный) Мустафа Найем.

Отвечая на вопросы зрителей относительно смены руководства областных и районных государственных администраций, Мустафа Найем отметил, что у новой команды есть большой кадровый вакуум, поскольку ее представители – из другой сферы. А кроме того, добавил Мустафа Найем, они сознательно отталкивают большое количество людей, которые были при предыдущей власти на любых должностях, «пытаясь отрезать от себя весь негатив».

«Хотя, я считаю, что надо было бы начать поиск позитивных кадров в системе, а они есть, просто они всегда остаются на среднем уровне, когда их используют для выполнения какой-либо работы, но не дают повыситься, ибо зачем независимые честные люди чуть выше?» – отметил Мустафа Найем.

По его мнению, новая команда Владимира Зеленского или же начнет поиск и найдет таких людей, «или нас ожидает такая кадровая стагнация, когда некоторое время не будет замены кадров», поэтому эти должности будут оставаться вакантными.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав ОГА и подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций в Украине.

Как сообщали, Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана.

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