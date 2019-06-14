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Новости » События 14 июня, 2019, 21:05
Гройсман поручил безотлагательно обеспечить жителей Донбасса питьевой водой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил безотлагательно принять меры для обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей.

Решение принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Правительственный портал.

Гройсман поручил возобновить бесперебойные поставки электроэнергии на объекты водоснабжения и водоотведения КП «Вода Донбасса».

«Согласно подписанному Главой Правительства поручения, необходимо восстановить и обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии на объекты питьевого водоснабжения и централизованного водоотведения КП «Компания «Вода Донбасса» и придать предприятию статус «защищенного потребителя». Одновременно надо провести инвентаризацию резервных источников водоснабжения», – говорится в сообщении.

На период отсутствия централизованного водоснабжения будет обеспечен подвоз воды и санитарный контроль на соответствующих объектах и территориях.

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2019-06-14 22:09 :34