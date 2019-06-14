Гостей города Винники на Львовщине будут угощать особым вином собственного производства, – Квурт

В городе Винники Львовской области возрождают виноделие – на первом общественном винограднике известные горожане высадили новые виноградные лозы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Винник Владимир Квурт.

Участие в высадке лоз приняли известные винникивчаны, среди которых, в частности, Мирон Маркевич – Заслуженный тренер Украины по футболу, бывший главный тренер Национальной сборной Украины, Виктор Волошин – директор ИТ Step University, Юрий Идзинский – вице-чемпион Европы и мира по вольной борьбе.

«Через несколько лет мы будем иметь шанс получить вино из винограда, до высадки которого присоединились эти уважаемые люди. Протяженность виноградника около 70 метров. Это два ряда винограда, будет около 40 кустов. При хорошем уходе мы сможем получить несколько тонн винограда. Из него мы будем изготавливать собственное вино, больше тонны, это будет рекламная продукция, сможем угостить ею всех желающих, гостей города», – поделился планами мэр города Владимир Квурт.

Он отметил, что на винограднике будут сорта винограда, которые хорошо плодоносят на территории Галичины. Все могут приехать и посмотреть, каков тот или иной сорт, когда он созревает, приобрести лозу или вино.

Участники акции говорят, что именно от виноделия происходит название города – Винники. Когда-то здесь было много виноградных угодий, а город славился виноделием.

«Мой отец выращивает до сих виноград. Он родил настолько много, что отец и вино делал. Надеюсь, что буду заниматься тем же. Сегодня я такую ​​традицию начал. Мне очень приятно быть здесь, потому что может когда мои дети-внуки попробуют то, что я посадил», – сказал Заслуженный тренер Украины по футболу Мирон Маркевич.

Власть Винник планирует создать еще один общественный виноградник – на склоне, возле одного из местных храмов.

Напомним, винниковский городской голова Владимир Квурт заявлял, что музеи должны найти свою нишу, не быть отстраненными от своей целевой аудитории и научиться зарабатывать на количестве событий, которые посещают люди.

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