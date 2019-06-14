Евро и доллар немного снизились на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 26,52 гривень за доллар, в покупке снизился на 2 копейки до 26,29 гривень за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,10 – 26,40 (26,10 – 26,40 – 13 июня), продажи 26,40 – 26,75 (26,40 – 26,75 – 13 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,29 (26,31 – 13 июня), продажи – 26,52 (26,55 – 13 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,05 – 29,80 (29,09 – 29,80 – 13 июня), продажи 29,80 – 30,50 (29,80 – 30,50 – 13 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,56 (29,58 – 13 июня), продажи – 30,01 (30,07 – 13 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 – 4,02 (2,50 – 4,02 – 13 июня), продажи– 4,03 – 5,00 (4,03 – 5,00 – 13 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80 (3,76 – 13 июня), продажи 4,12 (4,13 – 13 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня торги по доллару открылись в диапазоне 26,3600 -26,3900 грн/доллар, евро 29,7340 – 29,7679 грн/евро, российский рубль 0,4091 – 0,4097 грн/рубль.

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