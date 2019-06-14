Дело Маркива: итальянцы требуют от Украины несколько миллионов евро компенсации

В деле бойца Национальной гвардии Виталия Маркива родственники погибшего фотографа Андреа Роккелли требуют несколько миллионов евро компенсации.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Адвокат Алессандра Баллерини, защитница семьи Роккелли, требует от суда присяжных назначить уплату компенсации семье Роккелли на сумму 1,8 млн евро – по 500 тысяч евро для матери и для отца погибшего и 800 тысяч евро для гражданской жены. Отдельное денежное возмещение предложенное другим адвокатом для сестры фотографа.

«Мы просим приговора, который вернет спокойствие в семье и признает профессионализм, страсть и смелость Андреа Роккелли», – заявила Беллерини.

Защитник от ассоциации фотографов-фрилансеров Cesura Lab со своей стороны попросил 15 тысяч евро компенсации от Украины на организацию профессиональных курсов для журналистов в Италии.

Адвокат Джулиано Пизапия, который представляет Союз итальянской прессы FNSI и областную Ассоциацию журналистов Ломбардии, не озвучил денежной суммы возмещения. Он отметил, что деньги будут использованы с целью защиты итальянских журналистов.

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