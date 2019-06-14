Члены ИМО призвали РФ выполнить решение трибунала и отпустить украинских моряков

32 страны-члены Международной морской организации призывали Россию в Международной морской организации (ИМО) к немедленному исполнению приказа Международного трибунала по морскому праву в деле силового захвата украинских судов и моряков в районе Керченского пролива.

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании.

«13 июня в рамках сессии Комитета по безопасности на море Международной морской организации в Лондоне страны ЕС, Грузия, Исландия, Канада и США призвали Россию к немедленному исполнению приказа Международного трибунала по морскому праву и освобождение незаконно захваченных военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей», – указано в сообщении.

Украинские дипломаты также проинформировали, что по результатам рассмотрения документа «Безопасность и охрана навигации в северной части Черного моря, в Азовском море и Керченском проливе», внесенного Украиной, было принято решение расширить мониторинг ситуации с безопасностью навигации на Азовское море и Керченский пролив.

«Таким образом, Комитет по безопасности на море ИМО отреагировал на незаконные действия РФ и призвал страны-члены и заинтересованные стороны сообщать организации о любых угрозах безопасности навигации в северной части Черного моря, в Азовском море и Керченском проливе, что отныне станет предметом усиленного внимания со стороны указанного специализированного учреждения ООН», – говорится в сообщении.

Как отмечалось, в мае Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по жалобе Украины, которая 16 апреля 2019 года обратилась по поводу мер в отношении России с требованием освободить украинских моряков и судна, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Напомним, Германия требует от РФ отпустить украинских моряков. Но заставлять пока не планирует.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.