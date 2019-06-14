Четыре олигарха руководят всеми 3500 госпредприятиями, – Балашов

Четыре олигарха управляют 3500 госпредприятиями и полностью душат государство.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политик Геннадий Балашов.

По мнению господина Балашова, основная проблема Украины заключается в том, что в экономике есть огромный государственный сектор, и пока он будет оставаться, до тех пор будет бедность. Также он отметил, что всеми этими госпредприятиями управляют олигархи.

«3500 госпредприятий полностью душат наше государство, а руководят ими четыре олигарха. Каждый олигарх имеет по 3-4 канала, через которые они управляют нами. Они промывают мозги, сажают депутатов, слуг народа, они выбирают нам голоса и все это создают. Это Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук и Игорь Коломойский», – отметил политик.

По его словам, эти четыре олигарха должны попасть под санкции внутри страны. Их нужно отстранить от экономики, запретить заниматься политикой и владеть СМИ, а их компании продать на свободном рынке.

«У нас меняются президенты и премьеры, но единственные, кто не меняются – это эти олигархи. Кучма подарил им всю экономику, и поэтому теперь мы разоряемся. Кстати, Рузвельт пустил под нож всех своих олигархов, он разделил их компании», – отметил Балашов.

Кроме этого, комментируя зарплаты госслужащих и руководителей крупных предприятий, господин Балашов считает, что проблема заключается не в их зарплатах, а в существовании госпредприятий, которые полностью коррумпированы. В частности, он убежден, что господину Коболеву можно совсем не платить зарплату, и даже если ему придется еще самому доплачивать, он не уйдет со своей должности.

«Ему не нужна зарплата. На самом деле, он зарабатывает в других местах – там, где закрывает глаза на поставки газа через прокладки, где закупает оборудование. Например, если покупать карандаш в магазине, он будет стоить 40 гривен, но если через тендеры – он будет стоить 400 гривен. И так во всех сферах. Поэтому к зарплатам они не имеют никакого отношения», – прокомментировал гость программы.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева считает, что люди, которые оперируют или являются распорядителями средств на миллиарды гривен, должны получать такую зарплату, чтобы у них не было соблазна.

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