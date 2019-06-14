Большинство жителей Украины не собираются на работу за границу, – исследование

Подавляющее большинство жителей Украины (80%) в ближайшее время не планируют выезд на работу за пределы Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, передает РБК-Украина.

По данным опроса, уехать на работу за границу планируют 12% украинцев, из которых большинство (9%) планируют поработать и вернуться в Украину, тогда как только 3% рассчитывают остаться за рубежом.

Как отмечают социологи, с февраля 2018 года эти настроения украинцев практически не изменились.

Большая часть (47%) тех, кто планирует в ближайшее время выехать на работу за границу, не имеют особых предпочтений в выборе сферы деятельности будут ориентироваться по обстоятельствам. Каждого четвертого (24%) устроит любой вид трудоустройства, а 9% хотели бы работать только по своей специальности.

Опрос проводился в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 1998 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки – 2,2%.

Отметим, как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, по состоянию на май 2019 году половина украинцев заявляют (52%), что никогда не были за границей.

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