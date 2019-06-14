Большинство украинцев готовы вступить в ЕС и НАТО, – опрос

Большинство граждан Украины готовы проголосовать на референдуме за вступление Украины в Европейский союз и НАТО.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на результаты опроса Центра «Социс» и Комитета избирателей Украины.

Если бы в ближайшее время состоялся референдум, 68,1% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 17,1% были бы против, 5,9% не принимали бы участия в референдуме, 8,9% отказались или не могли определиться с ответом на вопрос.

Относительно проведения референдума о вступлении в НАТО, 51,1% опрошенных ответили утвердительно, 29,4% проголосовали бы против, 7,4% не принимали бы участия в референдуме, а 12,1% отказались или не знали ответа.

При этом 35,8% опрошенных считают, что Украине следует определить свой собственный путь развития и полагаться на свои ресурсы, 31,7% считают, что нужно добиваться членства в ЕС, 15,9% выступают за интеграцию с ЕС, так и за развитие тесных отношений с соседними странами на Востоке, 12,5% хотят восстановить дружеские отношения с Россией и странами СНГ.

Исследование было проведено с 29 мая по 6 июня. Опрошено четыре тысячи респондентов, статистическая погрешность не превышает ±1,6%. Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» курирует политтехнолог Петра Порошенко Игорь Грынив.

Отметим, обнародованные данные свидетельствуют о росте поддержки украинцами членства в ЕС и НАТО. Проведенное «Социсом» исследование в феврале показало, что вступление Украины в ЕС поддерживали более 57% украинцев, более 44% жителей страны поддержали бы присоединение к НАТО.

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