Боевики били из запрещенных минометов на Донбассе, ранен украинский защитник

С начала суток 14 июня в зоне проведения операции Объединенных сил враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, одного военного ранили.

Об этом сообщает прессцентр ООС.

«Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерии 122 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил, а именно в районе населенного пункта Марьинки.

Также районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил, а именно: в районе населенного пункта Южного, вблизи Попасной, Новгородского.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

«На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», – говорится в сообщении.

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