Балтийский сценарий: Аналитик спрогнозировал перспективы пророссийских политсил в Украине

Пророссийские политические силы и в дальнейшем будут оставаться в Украине, но всегда будут в меньшинстве. Возможность реванша всегда будет висеть над обществом, будет объединять его и побуждать голосовать за проевропейское направление.

Такое мнение в эфире авторской программы Остапа Дроздова «Прямым текстом» на телеканале ZIK высказал политический аналитик Тарас Семенюк.

После выборов союзниками «Слуги народа» по коалиции в Верховной Раде могут стать «Батькивщина» или «Сила и честь» Смешко.

«Я не верю в истории о слиянии с «Оппозиционным блоком». Понимаете, пророссийские партии будут, как в прибалтийских странах – всегда в меньшинстве. Они будут, но меньшинством. То есть, это уже не будет такой конструктивной оппозицией», – убежден аналитик.

По его словам, всегда эта возможность реванша будет висеть над обществом, будет объединять его и побуждать голосовать за проевропейское направление.

Кроме того, он подчеркнул, что сегодня «ключ от Кремля» именно в руках представителей «Оппоблока», которые имеют прямые контакты с Москвой.

«Что это означает для Зеленского? Если он не будет дирижером Минских соглашений, не будет влиять на Минский процесс, то именно они будут альтернативой и влиять на эти процессы», – говорит Тарас Семенюк.

Следовательно, еще раз подчеркнул он, не стоит ожидать объединения Зеленского с Бойко.

«Возможно, Бойко вместе со сторонниками ждать реванша для того, чтобы получить гипотетическое большинство. Однако, я мало верю в то, что пророссийские силы смогут иметь большинство», – резюмировал эксперт.

Напомним, глава штаба «Слуги народа» Александр Корниенко заявил, что партия не приемлет ни одну из «старых политсил» в качестве своего союзника, а с партией «Голос» Святослава Вакарчука – «за одно и тоже».

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