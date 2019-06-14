250 тысяч гривень, вложенные в «Голос» – инвестиция в будущее, – Фурса

Благосостояние украинцев напрямую зависит от состояния украинской экономики. Если в страну придут инвестиции и будет верховенство права, это будет выгодно всем. Поэтому вложенные 250 тысяч гривень в политическую силу «Голос» будет как раз проявлением доверия и инвестицией в лучшее будущее.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» телеканала ZIK рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

«Я не пожертвовал миллионы на политическую силу «Голос», как кое-кто говорил, а 250 тысяч гривень. Сделал это потому, что у нас есть выбор, где либо олигархи будут финансировать политические партии, либо мы это будем делать сами», – сказал Фурса.

Он отметил, что этот политический проект он рассматривает как отстаивающий ценности, близкие к людям. Более того! Пока что список людей, которые к нему присоединились – безупречен.

«Я пока что не нашел недостатков, поэтому это просто выбор. Ведь, если мы хотим изменить страну и жить лучше и больше при этом зарабатывать, то такой же выбор может сделать каждый. А те два человека, которых исключили из «Голоса», они были мажоритарщиками, а не списочниками. Поэтому хорошо, что была реакция и их сразу исключили», – подчеркнул он.

По его словам, ему не предлагали войти в партию «Голос». Но он и не стремится быть депутатом, его цель – инвестировать в свое будущее и страны.

«Кто инвестирует в свое время, кто-то в годы своей жизни, а я решил, что мне легче и дешевле инвестировать деньги, чем идти куда-то в политику, потому что депутатом я не хочу быть. Поэтому, это инвестиция в будущее», – отметил Фурса.

Он также отметил, что работая в инвестиционной компании, хорошо понимает, что все украинцы зависят от состояния украинской экономики.

«Я выходил на Майдан с мнением, что страна должна измениться и мы все должны жить лучше. И мы все сможем зарабатывать намного больше здесь. Поэтому именно с этой точки зрения – это инвестиция, а внесенные деньги – проявление моего доверия. Если они ее не оправдают, я ошибся», – добавил он

Напомним, Святослав Вакарчук представил трех доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании партии «Голос». В частности, речь идет об инвестиционном банкиреа, специалисте Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергея Фурсу, регионального президента Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тараса Лукачука, а также экс-президента «Киевстара», основателя сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петра Чернышева.

К слову, 12 июня, из перечня кандидатов от партии «Голос» в одномандатных округах были исключены два претендента на депутатские мандаты. Основанием для решения стала полученная от СМИ и общественности информация о несоответствии предыдущей политической деятельности кандидатов критериям партии.

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