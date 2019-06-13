Замести следы не удастся: в ГБР разработали проект Инструкции по выявлению и расследованию пыток, – Варченко

В ГБР разработали проект Инструкции о порядке взаимодействия по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию фактов пыток.

Об этом первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко сообщила в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

Ольга Варченко сообщила, что в проекте определяется механизм взаимодействия между ГБР, ГПУ, МВД, МОУ, Минздравом, СБУ, омбудсменом и другими государственными учреждениями по противодействию пыткам путем немедленного и своевременного информирования ГБР о таких фактах. По ее словам, инструкция является алгоритмом взаимодействия и методической рекомендацией по тесному сотрудничеству между правоохранительными органами.

«Предусмотренная в проекте инструкции система мер должна стать мощным инструментом мониторинга и контроля за фактами, имеющими признаки пытки или иного ненадлежащего поведения. Проект инструкции был направлен для согласования и обсуждения в государственные и общественные организации, которые будут задействованы в реализации и в Офис Совета Европы в Украине», – сказала заместитель главы ГБР.

Ольга Варченко заметила, что в случае, когда дела о нанесении телесных повреждений поступают в ГБР не сразу, а, скажем, через неделю, то «у человека синяков уже может и не быть, все следы исчезли. И потом мы имеем такую практику решений ЕСПЧ, где констатируют неэффективное расследование».

«Причину мы видим в том, что с самого начала не были проведены все необходимые следственные действия, которые бы позволили собрать доказательства. Если все будет сделано правильно на первом этапе, тогда у тех же подозреваемых не будет возможности рассказывать, что потерпевший соврал. Правоохранители умеют заметать следы, поэтому мы разработали алгоритм действий для потерпевших. Это не просто какой-то там документ, который ляжет на стол, и все о нем забудут. Нет, мы хотим, чтобы им активно пользовались. И простые граждане, и адвокаты, и судьи, и врачи. И те же правоохранители, если их обвиняют в том, чего они не совершали. Для нас это важно», – резюмировала Ольга Варченко.

Как сообщалось, председатель ОО «Майдан – Общественный контроль» Виктор Колбанцев заявил о многочисленных нарушениях в учреждениях пенитенциарной системы, в частности, издевательствах и пытках над осужденными.

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