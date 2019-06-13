«Из Украины в Голливуд»: появился трейлер о выдающихся украинцах, покоривших Америку

В сети опубликовали трейлер документального фильма «Из Украины в Голливуд». Фильм создан кинокомпанией «FRESH PRODUCTION GROUP» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Режиссерами фильма стал Станислав Сукненко и Галина Кувивчак-Сахно, сценарий написал Станислав Сукненко, а спродюсировали картину Олег Щербина и Юлия Чернявская. Съемки фильма проходили в Украине и США.

«Из Украины в Голливуд» – это первое масштабное исследование «украинского следа» в Голливуде. Это малоизвестная история об весьма значительный вклад украинцев не только в киноисторию знаменитой «фабрики грез», но и о их влияние на развитие американского искусства.

«Рано или поздно такой фильм должен был бы появиться. Потому что все мы знаем истории отдельных украинских личностей, которые внесли вклад в развитие голливудского кино, но масштабность этого вклада можно увидеть и оценить только объединив все эти истории в одну киноленту», – отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

В фильме рассказы о достижениях украинцев в прошлом переплетаются с личными рассказами тех, кто сегодня «зажигает» свои звезды на голливудском небосклоне.

На широкие экраны лента выйдет в 2020-м году.

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