Ющенко обвинил следователя ГПУ, ведущего дело, в конфликте интересов на $1 млн

Экс-президент Виктор Ющенко обвиняет следователя Генеральной прокуратуры, который предъявил ему подозрение относительно «Межигорья», в конфликте интересов.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

«Сообщая мне о подозрении, следователь Смитюх Александр Федорович не уведомил своего руководителя Сергея Горбатюка о реальном конфликте интересов стоимостью почти 1 млн долларов», – подчеркнул Ющенко.

Он рассказал, что Александр Смитюх – племянник Григория Смитюха, украинского политика, члена Партии регионов, который во времена Леонида Кучмы был заместителем руководителя Государственного управления делами.

Так, по словам Ющенко, за время пребывания на должности в Государственном управлении делами Григорием Смитюхом был выдан ордер на квартиру по адресу: г. Киев, ул. Институтская, 18-А. Однако в дальнейшем при смене власти, во времена президентства Ющенко, распоряжение о предоставлении этого жилья было отменено.

«В дальнейшем в отношении указанной квартиры было инициировано ряд судебных дел, в которых сторонами выступают ООО «СИГОО» (35532873) и ООО «Международная компания «Антарес» (20056770), конечным бенефициаром которых является Смитюх Григорий Евдокимович. При этом ориентировочная рыночная стоимость квартиры по состоянию на сегодня составляет примерно 940 000 долларов США», – утверждает экс-президент.

По его убеждению, наличие родственных отношений между Григорием Смитюхом и Александром Смитюхом, спорных правоотношений, которые возникли с указанными судебными спорами относительно квартиры, обстоятельств, установленных судебными решениями, свидетельствуют об имеющемся реальный конфликт интересов в уголовных производствах относительно самого Виктора Ющенко.

«В связи с указанными обстоятельствами я обратился с заявлением к Генеральному прокурору о проведении проверки указанных обстоятельств и предоставления им правовой оценки», – сообщил экс-президент.

Напомним, 5 июня стало известно, что генеральная прокуратура объявила о подозрении третьему президенту Виктору Ющенко по передаче «Межигорья» Януковичу.

Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, Ющенко подозревают в растрате имущества на общую сумму 540 млн гривень.

Дело должны передать в суд в течение двух месяцев.

По сообщению ГПУ, АП не предоставила управлению спецрасследований Генеральной прокуратуры часть документов по делу о завладении государственным имуществом экс-президентом Виктором Ющенко и другими экс-чиновниками.

Сам Ющенко отвергает обвинения Генеральной прокуратуры в деле о завладении государственным имуществом.

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