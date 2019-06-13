Искусственный интеллект создал «двойника» Марка Цукерберга

На днях в сети появилось видео, на котором якобы Марк Цукерберг сидит перед камерой и рассказывает о контроле над будущим людей.

Об этом пишет BBC.

«Представьте на секунду: один человек контролирует похищенные данные миллиардов людей. Все их секреты, их жизнь и их будущее», – звучит в видео.

Все выглядит так, будто видео настоящее: голос действительно несколько похож на голос Марка Цукерберга, а мимика и движения губ совпадают со словами, которые он произносит.

Издание Motherboard замечает, что особенно реалистичным видео выглядит, если смотреть его без звука.

Однако на самом деле это видео – фейковое. Его сгенерировал искусственный интеллект, ранее похожим образом генерировавший фейковые видеообращения других известных людей, в частности, Барака Обамы и Дональда Трампа.

Авторы видео – группа художников, которые заявляют, что таким образом критически осмысливают технологии, которые могут стать новой формой пропаганды.

В последние годы в сети все чаще звучат опасения по поводу возможностей искусственного интеллекта в создании фейковых новостей.

Критики отмечают, что уже сегодня некоторые фейковые видео не всегда просто отличить от настоящих, а в будущем – вместе с развитием технологий – их реалистичность может становиться все больше.

В компании Facebook уже заявили, что пока не будут удалять видео с Марком Цукербергом, хотя оно и ненастоящее. Если бы его все же удалили, то не исключено, что соцсеть в очередной раз натолкнулась бы на скандал и получила бы многочисленные обвинения в лицемерии.

Дело в том, что около месяца назад Facebook отказался удалять ненастоящее видео с американским политиком из Демократической партии Нэнси Пелоси. Оно не было результатом работы искусственного интеллекта, но звук речи госпожа Пелоси существенно замедлили. В результате видео звучало несколько забавно, и его активно распространяли сторонники Дональда Трампа.

Демократам это не нравилось, и они призвали Facebook удалить видео. Компания отказалась – там сказали, что информация, которая публикуется в Facebook не всегда обязана быть правдивой.

По данным издания Washington Post, Марк Цукерберг даже пытался связаться с Нэнси Пелоси, чтобы обсудить скандал, но та отказалась.

Напомним, большинство инвесторов Facebook хотят отставки Цукерберга.

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