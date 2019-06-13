«Я бы вас поубивал»: Балашов с Балицким устроили ссору в эфире Zik

«Государственники» нам мешают работать. Я бы поубивал всех. Они воруют, потому что «работают на государство».

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политик Геннадий Балашов.

Господин Балашов обвинил народного депутата Украины Евгения Балицкого в том, что его бывшая партия (Партия регионов) разорила страну и поставила ее на грань войны.

На это господин Балицкий сказал, что оппонент вообще ничего не делает, только рассказывает сказки. Он заметил, что господин Балашов хочет довести страну до анархии.

«Конечно, и я бы вас поубивал, потому что такие, как вы, только ходите и рассказываете... Хороший ход, Жириновский отдыхает... Мы разорили страну, только вы одни – строители коммунизма. Ну что это за такой призыв, это нарушает Конституцию!» – раз за разом возмущался Балицкий уже после перепалки с Балашовым.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева считает, что люди, которые оперируют или распорядителями средств на миллиарды гривен, должны получать такую зарплату, чтобы у них не было соблазна.

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