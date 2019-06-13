Во Львове встретили десантников, вернувшихся с Востока

Сегодня, 13 июня, Львов торжественно встретил военных 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые вернулись из зоны проведения боевых действий на Востоке нашей страны. Торжества прошли на плацу военной части А0284 на ул. Стрыйской, 88. Также минутой молчания почтили погибших воинов-десантников, возложив цветы к Памятному знаку.

Военных отметили благодарностями Львовского горсовета, передает пресс-служба ЛГС.

«80 бригада стала настоящей легендой нашего города и нашей страны. Она стала такой благодаря вам, вашему героизму, вашему упрямству, вашему постоянному движению вперед и борьбе за нашу независимость. Я очень горд сегодня быть с вами на одном плацу, так же как и наш город. Потому что сегодня вы являетесь тем флагом, который является символом нашего города и нашей страны. Спасибо за вашу преданность и ваш героизм! Слава Украине!», – сказал заместитель городского председателя Львова Андрей Москаленко.

Фото: facebook.com/80brigade

Следовательно, за личную отвагу, бесстрашие и неутомимую защиту своего народа, преданность боевым собратьям и пример для подражания подрастающему поколению, от общины города Львова благодарностями отмечены:

Олег Колендовский – старший лейтенант, заместитель начальника штаба зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона войсковой части А0284;

Сергей Беляев – лейтенант, командир 2-го разведывательного взвода разведывательной роты военной части А0284;

Игорь Дидычук – лейтенант, командир батареи противотанковых управляемых ракет бригадной артиллерийской группы военной части А0284;

Роман Плахтий – лейтенанта, командира 1-го гаубичного самоходно-артиллерийского взвода 3-й гаубичной самоходно-артиллерийской батареи старшего офицера на батареи военной части А0284;

Дмитрий Киливник, сержант, техник взвода материально-технического обеспечения 2-й артиллерийской батареи артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы военной части А0284.

Фото: facebook.com/80brigade

Также каждый из награжденных получит премию от города в размере 5 тыс. грн.

Справка.

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада сформирована в марте 1955 года. Наиболее выдающимися в истории бригады были 2014-2015 годы, когда вся Украина в очередной раз узнала о легендарных львовских десантников – непобедимых представителей Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины.

В зоне АТО на счету бригады участие в освобождении Словянска, выполнение задач в районе населенных пунктов Георгиевка, Хрящеватое, Новосветловка, Красное, Круглик, Победное. Но самым известным подвигом бригады стала оборона Луганского аэропорта, где наши военнослужащие почти 5 месяцев героически держали оборону при превосходящих силах противника – Вооруженных Сил Российской Федерации и незаконных вооруженных формирований. Отдельной страницей истории 80-й бригады стала оборона Донецкого аэропорта воинами 3-го батальона, которые проявили массовый героизм при выполнении боевого задания.

По данным Книги Памяти, по состоянию на январь 2017 года погибло 99 военнослужащих бригады. 2 августа 2017 года командир бригады полковник Владимир Шворак сообщил, что потери бригады составляют 104 человека погибшим, 7 считаются пропавшими без вести и 542 получили ранения.

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