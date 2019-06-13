Во Львове на месте разрушенной синагоги чиновники Садового разрешили построить бизнес-центр

Во Львове, на улице Сянской, есть место, где когда-то была еврейская синагога. Два года назад помещение выкупил частный застройщик и запланировал построить бизнес-центр. Из-за протестов жителей и еврейской общины этого не произошло. Но недавно здесь вновь начались работы.

Об этом шла речь в эфире программы новостей «Первые о главном. Львов» на телеканале ZIK.

Львовянин Тарас живет в доме вплотную к будущей постройке. Жители протестуют, потому что боятся, что им будет не хватать света в квартирах, а новое здание разрушит их жилье.

«Наш дом находится в полуаварийном состоянии. Он имеет сквозные трещины. Именно поэтому это может быть опасно», – рассказал житель улицы Сянской Тарас Фостяк.

Кроме того, в том, что чиновники согласовали застройку места, где была синагога, предполагают кумовство.

«У нас есть очень большое подозрение, что решение о сокрытии информации по этому строению связано с фамилией Швец, как автора проекта, а также начальницей охраны исторической среды госпожой Онищенко», – отметил Фостяк.

Лилия Онищенко, начальник охраны исторической среды, немногословна. Уверяет, пока там ничего не строят, а о родственных связях общаться не хочет.

«Я не думаю, что строительство будет согласовано. Сейчас его там никакого не будет, пока позиция трех сторон не будет согласована», – заявила начальница охраны исторической среды Львова Лилия Онищенко.

Городские чиновники добавляют, что строительство офисного центра начнется только после согласия еврейской общины. Но там возмущены действиями чиновников, которые пренебрегают общей историей. И предлагают на месте храма «Хасидим Шуль» обустроить общественное пространство.

«Хуже всего, что они хотят сделать, это коммерциализировать остатки еврейского культурного наследия. Это противоречит решению 37 и 39 сессий ЮНЕСКО, которые имеют посвященные Львову решение», – сказал представитель еврейской общины Мейлах Шейхет.

Строить в буферной зоне ЮНЕСКО планирует Роман Труш. Его адвокат объясняет, что клиент имеет все документы для строительства четырехэтажного офисного центра. Обещают сделать фасад новостроя, который подойдет к архитектуре. Также не против отдать первый этаж для найденных остатков синагоги.

«У нас было несколько встреч по устройству какой-то комнаты-музея для еврейского сообщества, или размещение на фасаде будущего построенного дома плиты-информации, что в данном месте существовала синагога», – прокомментировал адвокат застройщика Михаил Стыранка.

Археологи говорят, что попали на территорию уже после начала строительных работ и провели лишь частичные исследования.

«Ситуация Сянской, 4 хорошо иллюстрирует вообще состояние памятнико-охранной дела во Львове. Запретить невозможно. Даже если археологи находят что-то уникальное, оно может быть вписано в цокольном помещении того участка. То есть наверху может быть новое строительство. Нужно обязательно провести там археологию. Не мы должны убеждать, а оно должно идти со стороны чиновников. Поэтому непонятно, чья вина – заказчика, пролоббировавшего выводы заинтересованых чиновников», – прокомментировал археолог «Спасительной археологической службы» Олег Осаульчук.

И пока разговоры между всеми сторонами конфликта безрезультатны, а ценные артефакты находятся за закрытыми дверями.

К слову, по информации Центра городской истории, первым хасидскому молитвенным домом во Львове была, собственно, синагога «Хасидим Шуль». Она появилась 1791 года усилием иудейской пригородной общины. Первоначально храм был деревянным; деревянной он был еще в середине XIX века, что зафиксировано на кадастровом плане Львова 1849 года. Каменная синагога «Хасидим Шуль» возникла во второй половине XIX века. Синагога подверглась разрушению во время погрома в ноябре 1918 года, когда горел целый иудейский квартал на улице Божничей (нынешняя вул. Сянская). Тогда был сожжен интерьер и повреждены фасады. Уничтоженное сооружение отстроили по проекту Генрика Орлеана (Henryk Orlean). Однако в 1941 году ее взорвали нацисты.

Наталья Лазаревич, Ярема Мединский, Вадим Пшесмецкий, «Первые о главном. Львов»

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