Власть не должна зависеть от бизнеса, – Разумков анонсировал ряд законов антиолигархическим

Страна не может быть монополизирована несколькими бизнесменами, которые пытаются развивать свой бизнес, пренебрегая интересами государства.

Это заявил председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK.

Председатель партии подчеркнул, что проблема не в большом бизнесе как таковом, а в том, что именно его представители чаще всего становятся олигархами.

«Большой бизнес – это хорошо, особенно, если он социально ориентирован и зарабатывает не только для себя, но и дает возможность другим людям, создавая рабочие места. Но проблема возникает именно тогда, когда такой крупный бизнесмен пытается влиять на политику государства, и именно в этом есть олигархическая составляющая», – пояснил Дмитрий Разумков.

Он подчеркнул, что страна не может быть монополизирована несколькими бизнесменами, которые пытаются развивать свой бизнес, пренебрегая интересами государства. Следовательно Разумков уверен, что следующий Парламент и Кабинет Министров будут иметь политическую волю противостоять такому влиянию, но, кроме этого, антиолигархического курса будут способствовать и новые предохранители.

«Должна быть четкая граница – представители власти не должны зависеть от крупного бизнеса. Прежде всего, должны работать не сдерживающие механизмы, а предохранители, которые не будут допускать такоого влияния. Но такую защиту можно обеспечить только одним законом – это будет целый ряд документов, поскольку в каждой сфере, где есть большие риски монополизации и коррупции, нужно вносить изменения в уже существующие нормы, или же принимать новые», – заметил Дмитрий Разумков.

Как сообщалось, генеральный директор информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко заметил, что первая сотня партийного списка «Слуги народа» симптоматична тем, что по ней можно вычислить влияние на Президента Зеленского олигархов и «серьезных людей».

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