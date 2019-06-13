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Новости » Общество 13 июня, 2019, 10:30
В Украине жара достигнет +35 градусов

В Украине в четверг, 13 июня, сохранится сухая и жаркая погода, лишь в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами пройдет кратковременный дождь.

Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

«13 июня переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму, днем и в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный (в западной части – юго-восточный), 5-10 м/с», – говорится в сообщении.

Температура ночью будет составлять 17-22°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 13-18°, днем 21-26°.

В следующие два дня, 14-15 июня, погода не изменится. Без осадков, лишь днем 15 июня в Карпатском регионе, северных областях и в Винницкой области местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 29-34°; 15 июня в восточной части ночью 11-16°, днем 26-30°.

На протяжении 16-17 июня преимущественно без осадков, лишь в дневные часы в западных областях отдельные грозовые дожди.

Температура ночью 16-22°, днем 29-35°.

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В Киеве и Киевской области 13 июня осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с.

Температура в столице ночью около 20°, днем 31-33°; по области ночью 17-22°, днем 29-34°.

14-15 июня без осадков, лишь днем 15 июня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

Температура ночью составит 16-21°, днем 29-34°.

На протяжении 16-17 июня в столице сохранится сухая и жаркая погода с температурой ночью 17-22°, днем 29-34°.

 
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2019-06-13 10:36 :34