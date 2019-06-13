В Украине зафиксировали 189 преступлений с начала года, связанных с торговлей людьми

С начала года в Украине зафиксировали 189 преступлений, касающихся торговли людьми. Большинство пострадавших – мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Полицейские подразделения по борьбе с торговлей людьми в течение текущего года зарегистрировали 189 уголовных правонарушений по статье 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Из них 91 случай – трудовая эксплуатация, 69 – сексуальная эксплуатация, 25 фактов вовлечения в преступную деятельность, а также по два факта торговли детьми и суррогатного материнства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские установили 159 лиц, причастных к совершению уголовных правонарушений этой категории и сообщили им о подозрении.

Досудебное расследование завершено в 94 уголовных процессах.

Уточняется, что 205 гражданам предоставлен статус потерпевших в уголовных процессах, среди них 123 мужчины, 78 женщин, двое несовершеннолетних и двое малолетних.

Кроме того, за пять месяцев 2019 года полицейские разоблачили 16 организованных групп, действовавших в сфере торговли людьми. 15 участникам этих группировок избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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