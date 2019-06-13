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Новости » Мир 13 июня, 2019, 17:59
В России считают, что написание названия столицы Украины Kyiv, а не Kiev – не обязательно

В России считают, что решение США об изменении написания названия столицы Украины не обязательно или рекомендательно для картографических служб других стран, в том числе РФ.

Об этом сообщает российское издание РБК, ссылаясь на пресс-службу Росреестре.

«Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность на территорию США», – говорится в сообщении.

В Росреестре настаивают, что в России наименование города как «Киев» употребляется согласно российского законодательства, а именно – в соответствии с распоряжением президента России от 1995 года «О написании названий государств – бывших республик СССР и их столиц».

Украинская картографическая служба с 2016 года не участвует в работе Росреестра по ведению каталога географических наименований стран СНГ, отметили в ведомстве.

Напомним, совет США по географическим названиям единогласно приняла решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv.
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РоссияКиевновости мираСША
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2019-06-13 19:44 :33