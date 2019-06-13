В Польше в результате ДТП погибли трое украинцев

В Польше в уезде Мендзижеч в результате ДТП, которое произошло в среду, погибли трое граждан Украины, четвертый борется за жизнь в больнице. Полиция под надзором прокуратуры выясняет обстоятельства ДТП.

Об этом сообщила сегодня Юстина Лентовская из местного штаба полиции в Мендзижечи, передает Польское радио.

Авария произошла в среду после 17:00 на локальной дороге между Пщевом и Новым Гожицком.

По неизвестным до сих пор причинам водитель Opel Astra потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и ударился в дерево.

Автомобилем ехало четверо граждан Украины. Двое погибли на месте. Оставшиеся двое в очень тяжелом состоянии, были госпитализированы. К сожалению, несмотря на усилия врачей, один из них скончался во время операции. Эти мужчины были в возрасте 31-38 лет.

«Четвертый участник аварии – 19-летний парень – находится в больнице в Гожуве, его состояние очень тяжелое», – сказала Ленковская.

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