В Одесской области испытали ракетный комплекс «Ольху»

Сегодня, 13 июня, в одессе министр обороны Украины Степан Полторак принял участие в завершающем этапе государственного испытания ракетного комплекса «Ольха».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Только что мы завершили государственное испытание системы и реактивного боеприпаса к нему «Ольха-Р». Особенности системы и боеприпаса в том, что во-первых, она значительно превышает тактико-технические характеристики таких типов зарубежного производства. Во-вторых, появилась возможность корректировать траекторию полета, значительно повысилась точность этого боеприпаса. Важно, что комплектующие как для системы, так и для боеприпаса – полностью украинского производства. После отработки акта и завершения рассмотрения всех аспектов испытания, я планирую в ближайшее время подписать приказ о поставке на вооружение Вооруженных Сил Украины и комплекса, и боеприпасы», – отметил министр обороны Украины.

Он выразил благодарность коллективу Государственного предприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро «ЛУЧ», испытательной бригаде и личному составу государственной комиссии за разработку и успешное проведение государственных испытаний, а военнослужащих Вооруженных Сил Украины – с получением эффективного оружия.

Министр обороны также подчеркнул: «До конца года мы планируем завершить государственные испытания боеприпасов «Ольха-М» и крылатой ракеты «Нептун», не только ракеты, но и в целом комплексов. Это очень важная задача. Мы определяем необходимые ресурсы для того, чтобы максимально обеспечить возможности нашего Киевского конструкторского бюро «ЛУЧ».

Напомним, в конце мая прошел новые огневые испытания ракетный комплекс «Нептун».

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