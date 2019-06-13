В Китае ученые обнаружили горшок с эликсиром бессмертия

В Китае нашли загадочную желтую жидкость в древнем бронзовом горшке. Согласно поверью, жидкость приносила вечную жизнь тем, кто ее пил.

Археологи в Китае идентифицировали загадочную жидкость в бронзовом горшке, возрастом в несколько тысяч лет, сообщает Science Alert.

Согласно китайской легенде, это «зелье» приносит бессмертие, если его выпить.

Желтоватую жидкость нашли в провинции Хэнань в конце прошлого года, и, по словам ученых, это первый раз, когда мифические лекарственные средства были обнаружены в Китае.

«Жидкость имеет большое значение для изучения древних китайских поверий о достижении бессмертия и эволюции китайской цивилизации», – рассказал глава Института реликвий и археологии Ши Цзячжен.

Бронзовый горшок нашли в гробнице, площадью в 210 квадратных метров, которая относится к Западной династии Хань, – от 202 года до н.э. – до 8 года до н.э. Три с половиной литра «зелья бессмертия» пролежали в земле около 2 тыс. лет, и, по словам археологов, сначала они подумали, что это был ликер, поскольку у жидкости был запах вина.

После анализа в лаборатории, оказалось, что жидкость сделана из нитрата калия и алунита. Именно эта смесь является идеальным сочетанием для «эликсира бессмертия», как говорится в древних даосских текстах.

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