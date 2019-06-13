live
Aнонси
Анонс програми Прямим текстом: Зе рулить - 13.06.19, 21.35
Анонс програми Прямим текстом: Зе рулить - 13.06.19, 21.35
13 июня, четверг
Анонс програми Стежками війни: Ліцензія на війну, 13.06.19, о 23.00
Анонс програми Стежками війни: Ліцензія на війну, 13.06.19, о 23.00
13 июня, четверг
Анонс програми Злий дім за 15.06.19
Анонс програми Злий дім за 15.06.19
15 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Мир 13 июня, 2019, 0:43
В Китае ученые обнаружили горшок с эликсиром бессмертия

В Китае нашли загадочную желтую жидкость в древнем бронзовом горшке. Согласно поверью, жидкость приносила вечную жизнь тем, кто ее пил.

Археологи в Китае идентифицировали загадочную жидкость в бронзовом горшке, возрастом в несколько тысяч лет, сообщает Science Alert.

ÐÐ¶Ð¸Ð½ Ð²Ð¸Ð»ÑÐ·. ÐÑÑÐµÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸ Ð²Ð¸ÑÐ²Ð¸Ð»Ð¸ ÑÐ¸ÑÑÑÐ¾Ð»ÑÑÐ½ÑÐ¹ ÐºÐ¸ÑÐ°Ð¹ÑÑÐºÐ¸Ð¹ Ð³Ð¾ÑÑÐ¸Ðº Ð· ÐµÐ»ÑÐºÑÐ¸ÑÐ¾Ð¼ Ð±ÐµÐ·ÑÐ¼ÐµÑÑÑ - ÑÐ¾ÑÐ¾

Согласно китайской легенде, это «зелье» приносит бессмертие, если его выпить.

Желтоватую жидкость нашли в провинции Хэнань в конце прошлого года, и, по словам ученых, это первый раз, когда мифические лекарственные средства были обнаружены в Китае.

«Жидкость имеет большое значение для изучения древних китайских поверий о достижении бессмертия и эволюции китайской цивилизации», – рассказал глава Института реликвий и археологии Ши Цзячжен.

Бронзовый горшок нашли в гробнице, площадью в 210 квадратных метров, которая относится к Западной династии Хань, – от 202 года до н.э. – до 8 года до н.э. Три с половиной литра «зелья бессмертия» пролежали в земле около 2 тыс. лет, и, по словам археологов, сначала они подумали, что это был ликер, поскольку у жидкости был запах вина.

После анализа в лаборатории, оказалось, что жидкость сделана из нитрата калия и алунита. Именно эта смесь является идеальным сочетанием для «эликсира бессмертия», как говорится в древних даосских текстах.

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
археологияновости мираКитай
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-13 02:22 :33