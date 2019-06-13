В Гонконге полиция начала силовой разгон акции протеста

Полиция Гонконга начала силовой разгон акции протеста. Правоохранители применяют против ее участников перцовый газ, дубинки и резиновые пули.

Об этом сообщает ВВС.

«Действия протестующих вышли за рамки обычного мирного собрания. Мы призываем их разойтись, иначе мы применим силу», – цитирует агентство заявление местной полиции.

Административный секретарь Гонконга Мэттью Чун тоже призвал демонстрантов снять блокаду центральных улиц и разойтись.

9 июня десятки тысяч людей вышли на акцию протеста против проекта закона, который может разрешить Китая задерживать политических оппонентов на территории Гонконга. Этот документ даст возможность доставлять подозреваемых в преступлениях на суд до континентального Китая.

Губернатор Гонконга Кэрри Лам настаивает на принятии этого законопроекта. Сторонники его принятия отмечают: в документе есть гарантии, что будут экстрадиции в связи с религиозным или политическим преследованием.

Но критики утверждают, что с принятием закона жители бывшей британской колонии попадут в руки глубоко политизированной системы правосудия КНР, и это приведет к дальнейшей потере автономии Гонконга.

Сегодня, после того, как полиция применила слезоточивый газ, пострадали по меньшей мере 22 человека.

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