В Гааге стартовал второй этап слушаний относительно нарушения Россией морского права

В четверг, 13 июня, Третейский суд в Гааге начал второй этап слушаний относительно возражений России в деле по иску Украины о нарушении Москвой международного морского права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе для определения подсудности.

Об этом сообщает передает Укринформ.

В частности, РФ не соблюдает нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Сегодня в суде выступит российская сторона, по инициативе которой слушания будут проходить в закрытом режиме. Украина выступит в пятницу, 14 июня.

Первый этап слушаний состоялся 11-12 июня. Тогда первой также выступала Россия. Глава украинской делегации Елена Зеркаль во время выступления назвала статьи Конвенции ООН, которые нарушает Россия. Она также отметила, что РФ пытается забрать у Украины право на решение спора по этому вопросу.

Справка ИA ZIK.

Арбитражное рассмотрение было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала на Российскую Федерацию заявление за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, в частности, инициировав спор о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.

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