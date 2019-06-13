Утвержден календарь матчей первого круга XXIX чемпионата Украины по футболу

Стало известно расписание матчей первого круга чемпионата Украины по футболу на следующий сезон-2019/2020 среди клубов Премьер-лиги.
В ходе собрания клубов украинской Премьер-лиги был утвержден календарь первого круга сезона-2019/2020, сообщает официальный сайт УПЛ.
В турнире, как и раньше, сыграют двенадцать команд. Это «Шахтер», «Динамо», «Александрия», «Мариуполь», «Заря», ФК «Львов», «Ворскла», «Десна», «Олимпик», «Карпаты», а также новички УПЛ «Днепр-1» и «Колос».
Добавим, что новый сезон-2019/2020 Премьер-лиги стартует 28 июля (базовый день).
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ
Первый круг первого этапа чемпионата Премьер-лиги сезона 2019/20
1-й тур
1. «Десна» – «Львов»
2. «Ворскла» – «Заря»
3. «Днепр-1» – «Олимпик»
4. «Колос» – «Мариуполь»
5. «Александрия» – «Шахтер»
6. «Карпаты» – «Динамо»
2-й тур
7. «Десна» – «Ворскла»
8. «Шахтер» – «Карпаты»
9. «Мариуполь» – «Александрия»
10. «Олимпик – «Колос»
11. «Заря» – «Днепр-1»
12. «Львов» – «Динамо»
3-й тур
13. «Ворскла» – «Львов»
14. «Днепр-1» – «Десна»
15. «Колос» – «Заря»
16. «Александрия» – «Олимпик»
17. «Карпаты» – «Мариуполь»
18. «Динамо» – «Шахтер»
4-й тур
19. «Десна» – «Колос»
20. «Ворскла» – «Днепр-1»
21. «Мариуполь» – «Динамо»
22. «Олимпик» – «Карпаты»
23. «Заря» – «Александрия»
24. «Львов» – «Шахтер»
5-й тур
25. «Днепр-1» – «Львов»
26. «Колос» – «Ворскла»
27. «Александрия» – «Десна»
28. «Карпаты» – «Заря»
29. «Динамо» – «Олимпик»
30. «Шахтер» – «Мариуполь»
6-й тур
31. «Десна» – «Карпаты»
32. «Ворскла» – «Александрия»
33. «Днепр-1» – «Колос»
34. «Олимпик» – «Шахтер»
35. «Заря» – «Динамо»
36. «Львов» – «Мариуполь»
7-й тур
37. «Колос» – «Львов»
38. «Александрия» – «Днепр-1»
39. «Карпаты» – «Ворскла»
40. «Динамо» – «Десна»
41. «Шахтер» – «Заря»
42. «Мариуполь» – «Олимпик»
8-й тур
43. «Десна» – «Шахтер»
44. «Ворскла» – «Динамо»
45. «Днепр-1» – «Карпаты»
46. «Колос» – «Александрия»
47. «Заря» – «Мариуполь»
48. «Львов» – «Олимпик»
9-й тур
49. «Александрия» – «Львов»
50. «Карпаты» – «Колос»
51. «Динамо» – «Днепр-1»
52. «Шахтер» – «Ворскла»
53. «Мариуполь» – «Десна»
54. «Олимпик» – «Заря»
10-й тур
55. «Десна» – «Олимпик»
56. «Ворскла» – «Мариуполь»
57. «Днепр-1» – «Шахтер»
58. «Колос» – «Динамо»
59. «Александрия» – «Карпаты»
60. «Львов» – «Заря»
11-й тур
61. «Карпаты» – «Львов»
62. «Динамо» – «Александрия»
63. «Шахтер» – «Колос»
64. «Мариуполь» – «Днепр-1»
65. «Олимпик» – «Ворскла»
66. «Заря» – «Десна»