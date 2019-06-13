Утвержден календарь матчей первого круга XXIX чемпионата Украины по футболу

Стало известно расписание матчей первого круга чемпионата Украины по футболу на следующий сезон-2019/2020 среди клубов Премьер-лиги.

В ходе собрания клубов украинской Премьер-лиги был утвержден календарь первого круга сезона-2019/2020, сообщает официальный сайт УПЛ.

В турнире, как и раньше, сыграют двенадцать команд. Это «Шахтер», «Динамо», «Александрия», «Мариуполь», «Заря», ФК «Львов», «Ворскла», «Десна», «Олимпик», «Карпаты», а также новички УПЛ «Днепр-1» и «Колос».

Добавим, что новый сезон-2019/2020 Премьер-лиги стартует 28 июля (базовый день).

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ

Первый круг первого этапа чемпионата Премьер-лиги сезона 2019/20

1-й тур

1. «Десна» – «Львов»

2. «Ворскла» – «Заря»

3. «Днепр-1» – «Олимпик»

4. «Колос» – «Мариуполь»

5. «Александрия» – «Шахтер»

6. «Карпаты» – «Динамо»

2-й тур

7. «Десна» – «Ворскла»

8. «Шахтер» – «Карпаты»

9. «Мариуполь» – «Александрия»

10. «Олимпик – «Колос»

11. «Заря» – «Днепр-1»

12. «Львов» – «Динамо»

3-й тур

13. «Ворскла» – «Львов»

14. «Днепр-1» – «Десна»

15. «Колос» – «Заря»

16. «Александрия» – «Олимпик»

17. «Карпаты» – «Мариуполь»

18. «Динамо» – «Шахтер»

4-й тур

19. «Десна» – «Колос»

20. «Ворскла» – «Днепр-1»

21. «Мариуполь» – «Динамо»

22. «Олимпик» – «Карпаты»

23. «Заря» – «Александрия»

24. «Львов» – «Шахтер»

5-й тур

25. «Днепр-1» – «Львов»

26. «Колос» – «Ворскла»

27. «Александрия» – «Десна»

28. «Карпаты» – «Заря»

29. «Динамо» – «Олимпик»

30. «Шахтер» – «Мариуполь»

6-й тур

31. «Десна» – «Карпаты»

32. «Ворскла» – «Александрия»

33. «Днепр-1» – «Колос»

34. «Олимпик» – «Шахтер»

35. «Заря» – «Динамо»

36. «Львов» – «Мариуполь»

7-й тур

37. «Колос» – «Львов»

38. «Александрия» – «Днепр-1»

39. «Карпаты» – «Ворскла»

40. «Динамо» – «Десна»

41. «Шахтер» – «Заря»

42. «Мариуполь» – «Олимпик»

8-й тур

43. «Десна» – «Шахтер»

44. «Ворскла» – «Динамо»

45. «Днепр-1» – «Карпаты»

46. «Колос» – «Александрия»

47. «Заря» – «Мариуполь»

48. «Львов» – «Олимпик»

9-й тур

49. «Александрия» – «Львов»

50. «Карпаты» – «Колос»

51. «Динамо» – «Днепр-1»

52. «Шахтер» – «Ворскла»

53. «Мариуполь» – «Десна»

54. «Олимпик» – «Заря»

10-й тур

55. «Десна» – «Олимпик»

56. «Ворскла» – «Мариуполь»

57. «Днепр-1» – «Шахтер»

58. «Колос» – «Динамо»

59. «Александрия» – «Карпаты»

60. «Львов» – «Заря»

11-й тур

61. «Карпаты» – «Львов»

62. «Динамо» – «Александрия»

63. «Шахтер» – «Колос»

64. «Мариуполь» – «Днепр-1»

65. «Олимпик» – «Ворскла»

66. «Заря» – «Десна»

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