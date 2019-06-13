Тимошенко без должности премьер-министра: политики оценили союз «Слуги народа» с «Батькивщиной»

Учитывая то, что у нас парламентско-президентская республика, Зеленскому захочется иметь контролируемого премьера. А тут Юлия Владимировна точно не подходит.

Такое мнение в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK высказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Внефракционный народный депутат Украины Юрий Бублик считает, что больше всего стать премьер-министром Украины сегодня хочет Юлия Владимировна Тимошенко. Однако Зеленский, уверен нардеп Бублик, хочет этого меньше всего.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз также уверяет, что Юлия Владимировна точно не подходит на должность премьер-министра.

«Учитывая то, что у нас парламентско-президентская республика, Зеленскому и тем людям, которые с ним, захочется иметь контролируемого премьера. А тут Юлия Владимировна точно не подходит. Мы видели ее в разных периодах при власти и знаем, что она способна задавать свой тон, даже если он не всех устраивает», – отметил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Следовательно, добавляет Ахтем Чийгоз, встреча Зеленского и Тимошенко в Администрации Президента – ситуативная, но в то же время она вызывает тревогу.

Напомним, Юлия Тимошенко заявила, что партия «Батькивщина» не будет в оппозиции к новой украинской власти, даже если ее не возьмут в коалицию в Верховной Раде.

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