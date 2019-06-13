Трамп продлил санкции против Лукашенко и ряда политиков Беларуси

Президент США Дональд Трамп продолжил санкции против ряда граждан Беларуси и членов правительства страны.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц в этой стране, направленные на подрыв демократических процессов и институтов, нарушение прав человека, связанные с политическими репрессиями, и распространение коррупции, по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное Указом 13405 в отношении Беларуси», – заявил Трамп.

На этот раз санкции вновь продлены на год – до 16 июня 2020 года. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил представителям Конгресса.

Напомним, санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей были введены 16 июня 2006 года Джорджем Бушем. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократическими.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.