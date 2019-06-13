Трамп не против получить компромат на своих политических соперников

Президент США не прочь воспользоваться на выборах компроматом на соперников, даже если бы его предоставило другое государство – и это, по его словам, не было бы вмешательством в выборы.

Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу ABC News, передает Укринформ.

На вопрос ведущего, согласится ли избирательный штаб Трампа принять компромат на политических соперников от иностранных правительств (таких как Китай и Россия), и передаст ли его в ФБР, президент США ответил: «Я думаю, надо сделать и одно, и второе».

В то же время он подчеркнул, что не видит ничего плохого, чтобы воспользоваться этой информацией. «Я думаю, возможно, стоит послушать об этом, нет ничего плохого в том, чтобы послушать», – отметил хозяин Белого дома.

По его словам, если бы кто-то позвонил из другой страны, например, Норвегии, и сказал, мол, у нас есть информация про вашего оппонента... «О, я думаю, что хотел бы ее услышать», – отметил Трамп.

При этом он выразил убеждение, что получение компромата от иностранного правительства на американских политиков в такой ситуации не считалось бы вмешательством в выборы.

«Это не вмешательство, если они имеют информацию, то я думаю, взял бы ее, – сказал Трамп. – Если бы там было что-то не так, то я, возможно, пошел бы в ФБР».

Впрочем, отметил Трамп, ФБР не имеет достаточного количества агентов для расследования таких сообщений.

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