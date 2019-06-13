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Новости » Мир 13 июня, 2019, 9:24
Трамп анонсировал встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Путиным во время саммита G20 в японской Осаке.

Об этом сообщает CBS News, передает Украинская правда.

По словам Трампа, он также намерен провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Саммит «Большой двадцатки» должен состояться 28-29 июня.

3 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор. Они, в частности, обсудили Украину и победителя президентских выборов.

Трамп в мае впервые заявил о планах встретиться с Путиным во время саммита G20 в Японии.

 
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новости мираДональд ТрампВололимир Путин
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2019-06-13 10:37 :07