Суд обязал Кабмин зарегистрировать за корпорацией «Рошен» красную ленту на упаковке

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Кондитерской корпорации «Рошен» против Министерства экономического развития и торговли и ГП «Укрпатент» о регистрации знака в виде «красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий».

Об этом свидетельствует решение суда от 3 июня, пишут Наши деньги.

Суд обязал Кабмин признать и зарегистрировать за Корпорацией «Рошен» право интеллектуальной собственности на знак для товаров и услуг по заявке №201710458 от 13 мая 2017 года, которым является – красный цвет в упаковке кондитерских изделий.

Под действие знака попадают пленки из полипропилена, пластмассовые пленки, бумажные, самоклеющиеся или самоклеящиеся ленты; упаковочные нерезиновые, непластмасовые, не бумажные или картонные материалы, неметаллические ленты, веревки, нитки для обертывания и упаковки. Таким образом в «Рошене» решили зарезервировать за собой право упаковывать кондитерские изделия в ленты красного цвета (пантон 485 с).

Принимая это решение, суд признал недействительными заключение «Укрпатента» и решение Апелляционной палаты Минэкономразвития, которым предприятию ранее отказали в регистрации спорного знака.

Например, Апелляционная палата Мэрт объясняла:

«Потребители, как правило, не воспринимают оттенки (пантоны) цветов для различения товаров разных производителей. В связи с этим количество цветов, которые потребители выделяют отношении товаров одной группы, сравнительно невелико. Средний потребитель способен четко различать лишь ограниченное количество цветов, обобщая их восприятия основными цветами, которыми принято считать красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Поскольку количество последних ограничено, небольшое количество зарегистрированных знаков для определенных товаров или услуг могут исчерпать весь спектр доступных цветов и необоснованно ограничить использование их оттенков.

Регистрация цвета предоставляет владельцу знака возможность контроля за неограниченным количеством форм использования этого цвета, в связи с чем права владельца знака – цвета значительно шире, чем права владельцев знаков других видов. Такие широкие права на определенный цвет не отвечают интересам общества, в частности потому, что это может иметь следствием создание неоправданного экономического преимущества на определенном рынке товаров или услуг одного производителя или поставщика услуг».

В «Рошене» же обратили внимание суда на положительную практику защиты своих прав на использование ленты красного цвета для упаковки продукции. В частности, вспомнили о решении АМКУ от осени 2017-го о недобросовестной конкуренции ПАО «Киевхлеб» в части использования «рошеновской» красной ленты в упаковке торта «Сказочный ключик». А также – об успешном защиту этого решения Комитета в судебном порядке.

Суд же привел и другие аргументы. Среди прочих упомянул о знаке «Рошен» под названием «Ромовая Баба, комб.», который был зарегистрирован осенью 2012-го.

«Усматривается, что данный знак получил правовую охрану в том числе для красного цвета, что представляет собой спорное обозначение», – отметила судья Оксана Гумега.

В августе 2016-го «Рошен» заявил о желании зарегистрировать за собой еще два знака: ленту красного цвета и ленту красного цвета с надписью «Roshen». Обе – для упаковки тортов. По поводу обычной красной ленты, то даже президентская компания не смогла доказать, что имеет право на взятие ее под свое крыло. Поэтому в феврале 2017-го по этой заявке фирма получила отказ.

В то время, как положительно завершилось рассмотрение заявки о регистрации знака с брендированной лентой для упаковки тортов – осенью 2017-го «Рошен» зарезервировал свое право на вот такую ленту:

Но признание брендированной ленты лентой «Рошен» – это одно, а формулировка знака для регистрации таким образом, чтобы остальные участники рынка и не смели использовать что-то похожее – другое.

И вот, в середине 2017-го, в «Рошене» решили зарегистрировать за собой знак в виде красного цвета. Сначала – не успешно. Но вмешался суд.

Вот, еще раз, как он выглядит:

Рассмотрение дела в апелляционном суде ожидается – пока в судебном реестре отсутствует информация о представлении Минэкономразвития и «Укрпатентом» апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции.

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