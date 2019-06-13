Строить с нуля или переезжать. Украинский дом считают лучшим вариантом для АП Зеленского

Администрация Президента активно ищет помещение, в котором можно безопасно поселить главу государства и его команду. Среди вероятных вариантов – Украинский дом. Там говорят, что даже уже сделали проект, как можно разместить новоселов. А вот Минрегионстрой предлагает Зеленскому перенести правительственный и деловой квартал в район Теличка.

Об этом шла речь в эфире программы новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Переехать с Банковой в современный открытый офис. Такие заявления еще кандидат в президенты Владимир Зеленский делал накануне второго тура выборов. И когда он взял в руки булаву и произнес присягу, в СМИ едва ли не ежедневно появляются новые догадки, куда же переедет новый слуга народа. Среди вероятных вариантов – Украинский дом.

Еще сорок лет назад в здании нынешнего Украинского дома был музей Ленина. Теперь здесь проводят выставки, сюда же частично переехали и фонды музея истории Киева.

Возможный переезд команды нового президента ожидают с радостью. Уверяют, что в Украинском доме и удобно, и красиво. Уже разработали и проект, какой вид будет иметь будущая администрация. Добавят бронированное стекло, построят подземный паркинг и сделают перекрытия между пятым и шестым этажами. На первом же оставят выставочные экспозиции.

Как и обещал Зеленский, офисное пространство будет открытым. Чиновников будут размещать на трех верхних этажах. Где по проекту будет кабинет президента уже известно, но журналистам не показали.

«Приезжали две группы, одна архитектурная, которая оценивала как это можно сделать, сколько времени и что конкретно надо. А также группа безопасности, которая просчитывала, насколько это безопасно», – сообщил директор Украинского дома Юрий Стельмащук.

Также среди остальных вариантов, куда перенести Администрацию Президента, – конгрессно-выставочный центр Парковый больше известный как вертолетная площадка Виктора Януковича. Впрочем, узнать действительно ли его рассматривают, как возможный вариант переезда не удалось, потому что комментариев там не дают. А вот в Минрегионстрое Владимиру Зеленскому предложили переехать в район Телички. Потому что это промзона и, мол, там можно построить так называемый «киев сити». А здания правительственного квартала продать.

Чтобы выяснить, действительно ли эти варианты рассматривают в Администрации Президента журналисты позвонили пресс-секретарю гаранта – Юлии Мендель. И хоть она обещала с журналистами быть всегда на связи, дозвониться так и не удалось.

Среди всех вариантов аналог белого дома на Крещатике лучший для переезда команды президента считает эксперт по вопросам госбезопасности Василий Вовк.

«В центре Киева возле любого дома есть коммуникация, поэтому никаких проблем с переводом сюда спецсвязи, что называют сотка, двухсотка – не будет», – отметил Вовк.

По предварительным данным переезд будет стоить от семисот миллионов до миллиарда гривень. Правда, вопрос логистики и безопасности остается открытым. Как и то, сколько времени нужно будет для переезда.

К слову, директор Института гражданского образования НаУКМА Людмила Зубрицкая недавно заявила о том, что идея Владимира Зеленского о переносе Администрации Президента будет попыткой визуализировать весь «внесистемный» посыл его кампании. Однако, вопрос в том, кто будет платить за такой переезд, ведь администрация финансируется за средства налогоплательщиков.

Дарья Цисарук и Максим Шаргородский, «Первые о главном»

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