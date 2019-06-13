США провели переговоры с Россией в вопросах безопасности

США и Россия провели переговоры на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, где речь шла о стратегических вопросах безопасности, в которых может происходить взаимодействие.

Об этом сообщил офис пресс-секретаря Государственного департамента США, передает Укринформ..

«Заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон встретилась в среду в Праге с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым в продолжение дискуссии между госсекретарем Помпео и министром иностранных дел Лавровым во время их встречи в российском Сочи», – отметили в американском ведомстве.

При этом уточняется, что это уже четвертая встреча Томсон с российским коллегой за последнее время.

«Заместитель госсекретаря подняла вопрос в отношении ряда приоритетов национальной безопасности США и стратегических вопросов безопасности, в отношении которых Соединенные Штаты хотели бы принять участие в более конструктивном диалоге с Россией», – пояснили в Госдепе.

Добавим, госсекретарь США Помпео месяц назад совершил визит в Сочи, где провел встречи с Лавровым и Путиным. Во время переговоров обсуждался, в том числе, украинский вопрос.

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