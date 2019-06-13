Смешко подал в суд на Наливайченко из-за обвинения в отравлении Ющенко

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко обвинил своего коллегу Игоря Смешко в причастности к отравлению экс-президента Украины Виктора Ющенко. Смешко подал в суд.

Об этом говорится в сообщении партии Игоря Смешко «Сила и честь» в Facebook.

Смешко подал иск в Печерский районный суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Также Наливайченко, если проиграет, должен заплатить Смешко одну гривну и опровергнуть все публично.

«В качестве возмещения морального ущерба за распространение недостоверной информации Смешко требует от Наливайченко символическую денежную компенсацию – одну гривну», – говорится в сообщении.

В партии заявили, что Наливайченко сказал об этом во время одного из телевизионных ток-шоу в марте. Там добавили, что Смешко не виноват в этом отравлении.

«Игорь Смешко никогда не был и не является стороной в уголовном производстве об отравлении Виктора Ющенко в 2004 году, и подозрение в совершении преступления Игорю Смешко никогда не предъявлялось», – говорится в сообщении.

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