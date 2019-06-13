Семья Сущенко получила «потерянный» рисунок Стамбула, выполненный акварелью и карандашом

Семья незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко получила рисунок турецкого города Стамбул, который он сделал еще в марте.

Об этом сообщает Укринформ.

На обратной стороне рисунка журналист указал: «Роман Сущенко. 2019. Стамбул. Бумага, акварель, карандаш, шариковая ручка».

Фото: ukrinform.ua

Этот рисунок Сущенко создал и отправил своей семье с письмом еще в марте, однако дошел он до адресата только сегодня. Семья Сущенко считала, что письмо потерялось в дороге.

Ранее Сущенко прислал из колонии зимний пейзаж с Киево-Печерской лаврой, цветочный натюрморт, изображения Руанского собора, собора Святой Софии (этот рисунок подарен митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию), Киевского костела св. Николая, Львова, Макарской Ривьеры в Хорватии, греческого Акрополя, Гибралтара и индийского Бомбея.

Впервые презентация выставки рисунков Сущенко состоялась в прошлом году в Киеве, потом их показали в Брюссельском пресс-клубе, в Варшаве, Париже, Кишиневе и Нью-Йорке.

Отметим: 27 июня исполнится ровно 1000 дней со дня ареста Сущенко.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко на нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в «шпионаже». В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным.

7 ноября стало известно, что Сущенко этапировали в колонию № 11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, село Утробино).

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