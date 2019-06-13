Сегодня завершается основная сессия ВНО: абитуриенты сдают химию

13 июня состоится внешнее независимое оценивание по химии.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Как отмечается, участие в тестировании примут более 15 тысяч человек.

Тестирование продлится 150 минут. Тест состоит из 52 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 80 баллов.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или другого документа, серию и номер которого указаны в Сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриента до пункта проведения ВНО допущено не будет.

Важно отметить, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе любые средства связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

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