СБУ нашла в Одессе партию краски, в которой растворили кокаин

Представители Службы безопасности Украины зафиксировали морской канал поставки кокаина из Южной Америки в Одесскую область. Его перевозили в краске.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что в апреле текущего года в морской порт Одессы прибыл груз с лакокрасочными материалами из страны, которая считается одним из крупнейших производителей наркотиков в мире», – говорится в сообщении.

В емкостях с краской обнаружили растворенный кокаин. Его могло быть около двухсот килограммов. Это – 20 миллионов долларов США.

Заказчиком наркотиков была одна из местных коммерческих структур.

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