С начала года на Донбассе из-за агрессии РФ погибли 12 гражданских

За 5 месяцев 2019 года в зоне конфликта на востоке Украины погибло 12 гражданских лиц, 58 человек ранены – и это самые низкие показатели с начала военного конфликта, связанного с российской агрессией в Украине.

Об этом говорится в докладе Миссии Организации Объединенных Наций, сообщает Укринформ со ссылкой на Новости ООН.

«В зоне конфликта на Донбассе продолжают гибнуть и получать ранения гражданские люди, собственность продолжает разрушаться, гражданские объекты подвергаются атакам. Самые свежие цифры по состоянию на 9 июня показывают, что за пять месяцев этого года 12 гражданских лиц погибли, 58 были ранены – это самые низкие цифры за последние пять лет», – отмечается в публикации.

В то же время представители Миссии ООН констатируют положительную динамику в плане сокращения случаев гибели или ранения гражданских лиц в ходе конфликта.

«С каждым годом количество гражданских лиц, которые были убиты или получили ранения, постоянно сокращается. В 2019 году в период, охваченный докладом [с 16 февраля по 15 мая 2019 года], цифры почти на 50 процентов ниже, чем в 2018 году. А в 2018 году эти цифры были в два раза ниже, чем в 2017 году. То есть идет устойчивое снижение случаев гибели и ранений гражданских лиц в результате конфликта», – сообщают в ООН.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.