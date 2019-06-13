Решение КСУ не прекращает избирательный процесс, – нардеп Крулько

Если указ Владимира Зеленского о роспуске парламента Конституционным судом Украины таки будет отменен, сразу встанет вопрос, что делать с процессом, который уже идет. Если в суде избегут ответа на этот вопрос, то возникнет проблема воплощения в жизнь такого решения. Ведь отмена указа не прекращает избирательный процесс, который уже идет.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» телеканала ZIK рассказал народный депутат Украины Иван Крулько.

«Решение Конституционного суда – окончательное и обжалованию не подлежит. Но надо дождаться, что же в нем будет написано. Потому что мы имеем примеры, которые касались того, кто может быть в коалиции, и кто ее формирует. Но с одного и того же вопроса Конституционный суд в разные времена давал два разных ответа», – сказал Крулько.

Поэтому, по его словам, сейчас не стоит слишком забегать вперед. Но, если представить, что указ будет признан не конституционным, хотя это будет достаточно сомнительное решение, то возникнет сразу несколько вопросов к КСУ. В частности, что делать с процессом, который уже идет.

«Сама по себе отмена указа не прекращает избирательный процесс, который уже идет. Возникнет вопрос, что делать с сотнями кандидатов, которые уже зарегистрировались и заплатили залог. А также, что делать с окружными и участковыми избирательными комиссиями, которые формируются», – отметил он.

Именно поэтому он отметил, когда КСУ примет решение, безусловно, он должен оценить то, что сейчас происходит реально в политическом процессе. Потому что если указ президента будет отменен, это будет означать, что страна попадет в еще больший хаос.

«По моему мнению, если выборы назначены, их надо проводить 21 июля, а не терять ни минуты. И работать над тем, чтобы решить проблемы, которые накопились в Украине», – добавил он.

Что же до встречи Тимошенко и Зеленского, которая состоялась на днях, то она была нужна для того, чтобы определиться с позицией по определенным вопросам.

«Юлия Тимошенко инициировала встречу, так как очевидно, что есть проблема с прохождением кадровых предложений президента в ВР. Также есть вопросы, которые касаются снижения тарифов и Тимошенко показала, каким образом это можно делать и решать уже сейчас. Также есть вопросы, которые касаются ситуации с рассмотрением дела в КСУ, которые нужно обсуждать. И это лишь часть того, в чем действительно надо помочь президенту, чтобы он как можно скорее овладел институт президентства», – сказал Крулько.

Напомним, сегодня, 13 июня, Большая палата Конституционного Суда продолжает в рассмотрении дела относительно конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Заседание проходит в закрытом режиме.

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