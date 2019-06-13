Решение Конституционного суда обжалованию не подлежит, — аналитик

Решение Конституционного суда относительно указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске ВРУ и досрочное проведение выборов обжалованию не подлежит.

Об этом в программе «Комментарии» на телеканале ZIK заявила старший советник по юридическим вопросам гражданской сети «Опора» Ольга Коцюруба.

«Если Конституционный суд признает указ Президента Украины о роспуске парламента незаконным — решение суда апелляции не подлежит. Это вывод, фактически, последней инстанции, а потому указ Владимира Зеленского просто приостановит действие», — отмечает эксперт.

Конституционный суд может признать незаконным второй пункт указа относительно даты проведения внеочередных выборов, обращает внимание старший советник по юридическим вопросам гражданской сети «Опора».

«В таком случае избирательный процесс народных депутатов должен быть остановлен и начат с «нуля». Однако сначала следует получить текст решения Конституционного суда. Он, помимо оглашения фактов, он должен разъяснить порядок исполнения своего решения», — говорит Ольга Коцюруба.

Старший советник по юридическим вопросам гражданской сети «Опора» отмечает: даже, если решение Конституционного суда будет половинчатым, например, дату проведения выборов — 21 июля — признают незаконной, а роспуск парламента назовут правомерным, судьи все равно должны подробно разъяснить свои выводы.

Напомним, во время заседания КСУ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уровень доверия к ВРУ – очень низкий и люди аплодируют досрочному прекращению его полномочий.

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