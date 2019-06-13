Решение Барышевского суда в отношении Рожковой и SkyUp настораживают, – Омелян

Решение Барышевского районного суда Киевской области о приостановлении действия лицензии авиакомпании SkyUp и о запрете Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности первого заместителя главы НБУ настораживают, поскольку могут свидетельствовать о попытке узурпации власти.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил на брифинге в Киеве, сообщает Укринформ.

«Меня очень встревожило, что сегодня становится известно про еще одно постановление этого же Барышевского суда, которое тоже в интересах одного человека. Если решили одним судом подменить все органы власти в Украине, то об этом надо говорить откровенно, но это называется узурпацией власти... Это решение касается отстранения от занимаемой должности заместителя руководителя Нацбанка, насколько я понял из СМИ», – сказал Омелян.

Он добавил, что ситуацию с решением этого суда относительно SkyUp можно было трактовать как досадное недоразумение, однако когда есть два решения одного и того же районного суда, которые «связаны с одним и тем же лицом», то это является угрозой для правосудия.

Как сообщалось, 25 мая 2019 года стало известно, что Барышевский районный суд Киевской области принял решение о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом ООО "Авиакомпания Скайап" (SkyUp Airliness). В свою очередь, авиаперевозчик в июне подал апелляцию в Апелляционный суд Киевской области и в настоящее время ожидает решения суда.

13 июня в Национальном банке Украины сообщили, что к ним поступило письмо от физического лица, из содержания которого усматривается, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях Правления НБУ и выполнять возложенные на нее должностные обязанности. В то же время пока ни одного соответствующего определения суда не содержится в Едином государственном реестре судебных решений и, соответственно, Национальный банк не получал его от суда.

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